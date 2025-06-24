Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Зустріч Зеленського із сенаторами Конгресу США. Фото: ОПУ

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Джинн Шахін і Крісом Кунсом. Це відбулося на полях Форуму оборонних індустрій саміту НАТО.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського із сенаторами Конгресу США. Фото: ОПУ

Зустріч Зеленського з американськими сенаторами

Під час зустрічі із санаторами Конгресу США Зеленський подякував за двопартійну підтримку та зазначив, що українці дуже цінують допомогу з боку Сенату й Палати представників Конгресу США.

Своєю чергою, Джинн Шахін і Кріс Кунс запевнили в продовженні підтримки України та відзначили стійкість українських захисників.

Президент наголосив, що Україна цінує оборонну допомогу з боку Америки й готова працювати над тим, щоб купувати необхідні для захисту людей засоби, передусім ППО. Крім того, за словами глав держави, Україна також готова до оборонного співвиробництва зі США, адже має унікальних фахівців та досвід. Саме тому виготовлення зброї разом з Україною може бути в інтересах Америки.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна принципово віддана мирному процесу та підтримує ініціативу Президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру.

Водночас президент України акцентував, що Росія не прагне справжнього миру, про що свідчать нещодавні російські атаки на українські міста й цивільних. Тому потрібен такий тиск на РФ, який не дасть росіянам масштабувати виробництво засобів терору. Президент подякував сенаторам за те, що вони підтримують законопроєкт про нові жорсткі санкції США проти Росії.

Також під час зустрічі сторони обговорили використання заморожених російських активів на користь України, подальшу спільну роботу та співпрацю в межах угоди про економічне партнерство між Україною та США.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.

Крім того, очікується, що 25 червня, Зеленський зустрінеться із лідером США Дональдом Трампом.