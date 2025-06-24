Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — о чем говорили

Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США — о чем говорили

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 23:00
Зеленский встретился с американскими сенаторами
Встреча Зеленского с сенаторами Конгресса США. Фото: ОПУ
Ключові моменти Встреча Зеленского с американскими сенаторами

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Джинн Шахин и Крисом Кунсом. Это произошло на полях Форума оборонных индустрий саммита НАТО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський США
Встреча Зеленского с сенаторами Конгресса США. Фото: ОПУ

Встреча Зеленского с американскими сенаторами

Во время встречи с санаторами Конгресса США Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку и отметил, что украинцы очень ценят помощь со стороны Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь, Джинн Шахин и Крис Кунс заверили в продолжении поддержки Украины и отметили стойкость украинских защитников.

Президент подчеркнул, что Украина ценит оборонную помощь со стороны Америки и готова работать над тем, чтобы покупать необходимые для защиты людей средства, прежде всего ПВО. Кроме того, по словам глав государства, Украина также готова к оборонному сопроизводству с США, ведь имеет уникальных специалистов и опыт. Именно поэтому изготовление оружия вместе с Украиной может быть в интересах Америки.

Владимир Зеленский отметил, что Украина принципиально предана мирному процессу и поддерживает инициативу Президента США Дональда Трампа по безусловному прекращению огня, которое откроет путь к установлению справедливого и прочного мира.

В то же время президент Украины акцентировал, что Россия не стремится к настоящему миру, о чем свидетельствуют недавние российские атаки на украинские города и гражданских. Поэтому нужно такое давление на РФ, которое не даст россиянам масштабировать производство средств террора. Президент поблагодарил сенаторов за то, что они поддерживают законопроект о новых жестких санкциях США против России.

Также во время встречи стороны обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины, дальнейшую совместную работу и сотрудничество в рамках соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.

Кроме того, ожидается, что 25 июня, Зеленский встретится с лидером США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Конгресс Сенат
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации