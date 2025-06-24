Зеленский встретился с американскими сенаторами

Встреча Зеленского с сенаторами Конгресса США. Фото: ОПУ

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Джинн Шахин и Крисом Кунсом. Это произошло на полях Форума оборонных индустрий саммита НАТО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с сенаторами Конгресса США. Фото: ОПУ

Встреча Зеленского с американскими сенаторами

Во время встречи с санаторами Конгресса США Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку и отметил, что украинцы очень ценят помощь со стороны Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь, Джинн Шахин и Крис Кунс заверили в продолжении поддержки Украины и отметили стойкость украинских защитников.

Президент подчеркнул, что Украина ценит оборонную помощь со стороны Америки и готова работать над тем, чтобы покупать необходимые для защиты людей средства, прежде всего ПВО. Кроме того, по словам глав государства, Украина также готова к оборонному сопроизводству с США, ведь имеет уникальных специалистов и опыт. Именно поэтому изготовление оружия вместе с Украиной может быть в интересах Америки.

Владимир Зеленский отметил, что Украина принципиально предана мирному процессу и поддерживает инициативу Президента США Дональда Трампа по безусловному прекращению огня, которое откроет путь к установлению справедливого и прочного мира.

В то же время президент Украины акцентировал, что Россия не стремится к настоящему миру, о чем свидетельствуют недавние российские атаки на украинские города и гражданских. Поэтому нужно такое давление на РФ, которое не даст россиянам масштабировать производство средств террора. Президент поблагодарил сенаторов за то, что они поддерживают законопроект о новых жестких санкциях США против России.

Также во время встречи стороны обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины, дальнейшую совместную работу и сотрудничество в рамках соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.

Кроме того, ожидается, что 25 июня, Зеленский встретится с лидером США Дональдом Трампом.