Зеленский обсудил с премьером Дании поддержку ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: ОПУ

В среду, 25 июня, в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Во время общения стороны обсудили развитие оборонного сопроизводства, приоритеты Украины во время председательства Дании в Совете ЕС и дальнейшую поддержку украинских воинов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский встретился с премьером Дании — о чем говорили

Во время встречи лидеры уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству оружия в Украине, и в Дании. Отдельно речь шла о развитии датской модели, которая доказала свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

"Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные потребности военных Вооруженных сил Украины и возможности для увеличения помощи в этом направлении.

Президент и премьер-министр обменялись мнениями относительно планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется уже через неделю, с 1 июля. Главный фокус — быстрое продвижение на евроинтеграционном треке и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

"Спасибо вам за оборонную и политическую поддержку. За приют для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС", — отметил Зеленский.

В свою очередь, Метте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины. Также она подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете Европейского Союза.

Напомним, что во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами.

Также, 24 июня, Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.