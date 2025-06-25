Встреча Зеленского с лидерами стран E5 - что известно

Зеленский на встрече с лидерами каин E5. Фото: Офис Президента

В среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с лидерами государств формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Кроме того, он переговорил с Генеральным секретарем НАТО.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Во время переговоров ключевой темой стало усиление защиты украинского неба.

По словам главы государства, особое внимание уделили системам противовоздушной обороны и средствам перехвата иранских дронов-камикадзе "шахед", которые Россия активно применяет в атаках против гражданской инфраструктуры.

Отдельным пунктом обсуждения стал вопрос усиления давления на Россию. Зеленский подчеркнул, что РФ не демонстрирует готовности к завершению войны, наоборот — продолжает наступательные действия. В этом контексте важны санкции, в частности в отношении энергетического и банковского секторов, борьба с "теневым флотом" и внедрение вторичных ограничений.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку украинского народа и военных, которых он назвал настоящими героями. Также он отметил важность учебных миссий с привлечением реактивной авиации и новых пакетов военной помощи.

Напомним, что сегодня же, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Во время переговоров глава украинского государства поблагодарил новозеландское правительство за последовательную поддержку и проявление солидарности с Украиной с первых дней полномасштабной агрессии со стороны России.