Встреча Зеленского с лидерами стран E5 - что известно

Зеленский встретился с лидерами стран формата E5 и Генсеком НАТО
В среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с лидерами государств формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Кроме того, он переговорил с Генеральным секретарем НАТО.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Что известно о переговорах Зеленского с лидерами государств E5
Во время переговоров ключевой темой стало усиление защиты украинского неба.
По словам главы государства, особое внимание уделили системам противовоздушной обороны и средствам перехвата иранских дронов-камикадзе "шахед", которые Россия активно применяет в атаках против гражданской инфраструктуры.
Отдельным пунктом обсуждения стал вопрос усиления давления на Россию. Зеленский подчеркнул, что РФ не демонстрирует готовности к завершению войны, наоборот — продолжает наступательные действия. В этом контексте важны санкции, в частности в отношении энергетического и банковского секторов, борьба с "теневым флотом" и внедрение вторичных ограничений.
Президент поблагодарил партнеров за поддержку украинского народа и военных, которых он назвал настоящими героями. Также он отметил важность учебных миссий с привлечением реактивной авиации и новых пакетов военной помощи.
Напомним, что сегодня же, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Во время переговоров глава украинского государства поблагодарил новозеландское правительство за последовательную поддержку и проявление солидарности с Украиной с первых дней полномасштабной агрессии со стороны России.
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