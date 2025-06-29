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Главная Новости дня Трамп готов ввести санкции против РФ — детали от Грэма

Трамп готов ввести санкции против РФ — детали от Грэма

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 19:09
Санкции против России — Трамп готов ввести новые ограничения
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции против России. Он считает, что время для новых ограничений настало.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире ABC News.

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"Вчера впервые президент Дональд Трамп сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигать вперед законопроект о санкциях против России", — заявил Грэм.

По словам сенатора, законопроект о санкциях будет принят "после летних каникул". Сенат уходит в отпуск в конце июля и возвращается к работе в сентябре. Там надеются, что Трамп подпишет этот документ, если американские законодатели его поддерживают.

Напомним, ранее мы писали, что две страны блокируют новый пакет санкций против РФ. Свои условия ставят Венгрия и Словакия.

Кроме того, Марко Рубио объяснил, почему Трамп до сих пор не ужесточил санкции против РФ. По его словам, Штаты все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению о завершении войны в Украине.

санкции против России США Дональд Трамп война в Украине ограничения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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