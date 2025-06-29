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Главная Новости дня Трамп введет санкции против РФ — Ермак отреагировал

Трамп введет санкции против РФ — Ермак отреагировал

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 19:30
Введут ли США санкции против РФ — Ермак сделал заявление
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Новые и более жесткие санкции против России очень важны, ведь это сильно ударит по ее экономике. В США заявили, что готовы ввести новые ограничения.

Об этом сообщил руководитель ОПУ Андрей Ермак в Telegram.

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"Санкции против России важны. Их экономика должна быть уничтожена, если они не хотят прекращать войну", — написал Андрей Ермак.

Так он отреагировал на слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил, что Дональд Трамп уже готов ввести санкции против РФ. Он также объяснил, как будет работать этот законопроект.

"Что же делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то против ваших товаров, поступающих в Соединенные Штаты, вводится пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% путинской нефти. Они поддерживают его военную машину в рабочем состоянии. Мой законопроект имеет 84 соавтора. Он позволит президенту ввести ограничения против Китая, Индии и других стран, чтобы они прекратили поддерживать военную машину Путина и он сел за стол переговоров", — разъяснил сенатор.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в РФ. В этом списке 87 юридических и физических лиц.

Кроме того, в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.

санкции против России США Андрей Ермак Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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