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Головна Новини дня Україна ввела санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ

Україна ввела санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:17
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленський запровадив нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та виробників "Шахедів". Відтак мовиться про низку юридичних та фізичних осіб.

Про це йдеться в указі Президента України №423/2025.

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Скриншот указу Зеленського

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 87 суб’єктів, пов’язаних із виробництвом дронів-камікадзе Shahed для Росії.

Отже, мовиться про санкції проти 87 суб’єктів — 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китайської Народної Республіки — 1). 

Серед суб’єктів, проти яких запроваджено обмеження:

  • компанії та їх керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";
  • постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу (ВПК) РФ.

Раніше ми інформували, що в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.

Також ми писали, що питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції росіяни війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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