Зеленський запровадив нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та виробників "Шахедів". Відтак мовиться про низку юридичних та фізичних осіб.

Про це йдеться в указі Президента України №423/2025.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 87 суб’єктів, пов’язаних із виробництвом дронів-камікадзе Shahed для Росії.

Отже, мовиться про санкції проти 87 суб’єктів — 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китайської Народної Республіки — 1).

Серед суб’єктів, проти яких запроваджено обмеження:

компанії та їх керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";

постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу (ВПК) РФ.

Раніше ми інформували, що в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.

Також ми писали, що питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано.