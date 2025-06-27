Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов". Говорится о ряде юридических и физических лиц.

Об этом говорится в указе Президента Украины №423/2025.

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Зеленский ввел новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 87 субъектов, связанных с производством дронов-камикадзе Shahed для России.

Итак, речь идет о санкциях против 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ — 34, Китайской Народной Республики — 1).

Среди субъектов, против которых введены ограничения:

компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";

поставщики станков и другого оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.

Ранее мы информировали, что в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.

Также мы писали, что вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован.