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Главная Новости дня Украина ввела санкции против причастных к производству БпЛА в РФ

Украина ввела санкции против причастных к производству БпЛА в РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 16:17
Зеленский ввел новые санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский ввел новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов". Говорится о ряде юридических и физических лиц.

Об этом говорится в указе Президента Украины №423/2025.

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Скриншот указа Зеленского

Зеленский ввел новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 87 субъектов, связанных с производством дронов-камикадзе Shahed для России.

Итак, речь идет о санкциях против 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ — 34, Китайской Народной Республики — 1).

Среди субъектов, против которых введены ограничения:

  • компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";
  • поставщики станков и другого оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.

Ранее мы информировали, что в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.

Также мы писали, что вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован.

Владимир Зеленский санкции против России санкции россияне война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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