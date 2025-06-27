Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

В Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками. Відповідний указ видано з метою посилення ефективності міжнародного санкційного тиску та досягнення максимальних наслідків для країни-агресора, а також обмеження її військово-промислового потенціалу.

Про це стало відомо з указу, який підписав Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 червня.

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Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року про синхронізацію санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних союзників. Документ уже опублікований на сайті глави держави.

Указ. Фото: скриншот

У рішенні РНБО йдеться про необхідність максимальної узгодженості санкційних заходів із Європейським Союзом, країнами "Групи семи" та іншими міжнародними партнерами.

Згідно з постановою, усі санкції, ухвалені державами-союзниками, мають бути внесені на розгляд Ради нацбезпеки України протягом 15 днів із моменту їхнього запровадження відповідною країною чи міжнародною організацією.

Кабінету Міністрів, Службі безпеки України та Національному банку доручено забезпечити повне впровадження відповідних обмежень у межах української юрисдикції. Крім того, уряд, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Офіс генерального прокурора отримали завдання забезпечити узгодженість дій із ЄС, США та іншими країнами у питаннях санкцій, які Україна застосувала у відповідь на збройну агресію Росії.

Нагадаємо, в ЄС досі не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Дві країни ЄС блокують його.

Тим часом у США не поспішають впроваджувати санкції проти Росії — держсекретар Марко Рубіо пояснив, чому Дональд Трамп зволікає.

Нещодавно Володимир Зеленський запровадив санкції проти підприємств та бізнесів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, а також низки російських та китайських компаній.