Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяМедцентрДімСпортВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна запровадила санкції проти громадян РФ і компаній з Китаю

Україна запровадила санкції проти громадян РФ і компаній з Китаю

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 14:33
Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії Білорусі та Китаю
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Україна запровадила нові санкції проти низки громадян РФ та компаній

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №415/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції накладено на 56 фізичних осіб — здебільшого громадян РФ, а також на 55 юридичних осіб, зареєстрованих у Росії та Китаї та Білорусі.

Про це стало відомо з указу, який опублікували на сайті Офісу Президента України

Реклама
Читайте також:

Україна запровадила нові санкції проти низки громадян РФ та компаній

Як зазначається у рішенні РНБО, підставою для запровадження обмежувальних заходів стали пропозиції Служби безпеки України. До санкційного списку включено фізичних осіб та компанії, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО. Крім того, Кабінет Міністрів України, СБУ, Національний банк та Комісія державних нагород і геральдики мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності цих санкцій.

Міністерство закордонних справ України відповідатиме за міжнародне інформування: МЗС уже доручено повідомити компетентні органи ЄС, США та інших партнерів про застосовані обмеження та ініціювати запровадження аналогічних санкцій з боку союзників.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що провів спецнараду щодо санкцій проти Росії. 

Раніше лідери країн G7 оголосили в спільній заяві готовність підтримувати Україну та чинити санкційний тиск на Росію.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Білорусь санкції Китай Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації