Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії Білорусі та Китаю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №415/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції накладено на 56 фізичних осіб — здебільшого громадян РФ, а також на 55 юридичних осіб, зареєстрованих у Росії та Китаї та Білорусі.

Про це стало відомо з указу, який опублікували на сайті Офісу Президента України.

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Як зазначається у рішенні РНБО, підставою для запровадження обмежувальних заходів стали пропозиції Служби безпеки України. До санкційного списку включено фізичних осіб та компанії, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО. Крім того, Кабінет Міністрів України, СБУ, Національний банк та Комісія державних нагород і геральдики мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності цих санкцій.

Міністерство закордонних справ України відповідатиме за міжнародне інформування: МЗС уже доручено повідомити компетентні органи ЄС, США та інших партнерів про застосовані обмеження та ініціювати запровадження аналогічних санкцій з боку союзників.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що провів спецнараду щодо санкцій проти Росії.

Раніше лідери країн G7 оголосили в спільній заяві готовність підтримувати Україну та чинити санкційний тиск на Росію.