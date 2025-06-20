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Украина ввела санкции против граждан РФ и компаний из Китая

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Дата публикации 20 июня 2025 14:33
Зеленский ввел в действие новые санкции против России Беларуси и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Украина ввела новые санкции против ряда граждан РФ и компаний

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №415/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 года о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Санкции наложены на 56 физических лиц - в основном граждан РФ, а также на 55 юридических лиц, зарегистрированных в России и Китае и Беларуси.

Об этом стало известно из указа, который опубликовали на сайте Офиса Президента Украины.

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Как отмечается в решении СНБО, основанием для введения ограничительных мер стали предложения Службы безопасности Украины. В санкционный список включены физические лица и компании, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря СНБО. Кроме того, Кабинет Министров Украины, СБУ, Национальный банк и Комиссия государственных наград и геральдики должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих санкций.

Министерство иностранных дел Украины будет отвечать за международное информирование: МИД уже поручено уведомить компетентные органы ЕС, США и других партнеров о примененных ограничениях и инициировать введение аналогичных санкций со стороны союзников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что провел спецсовещание по санкциям против России.

Ранее лидеры стран G7 объявили в совместном заявлении готовность поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на Россию.

Владимир Зеленский санкции против России Беларусь санкции Китай Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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