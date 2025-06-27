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Главная Новости дня Украина синхронизирует санкции с ЕС и G7 — Зеленский выдал указ

Украина синхронизирует санкции с ЕС и G7 — Зеленский выдал указ

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Дата публикации 27 июня 2025 15:35
Зеленский подписал указ о синхронизации санкций
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский подписал указ о синхронизации санкций

В Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками. Соответствующий указ издан с целью усиления эффективности международного санкционного давления и достижения максимальных последствий для страны-агрессора, а также ограничения ее военно-промышленного потенциала.

Об этом стало известно из указа, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 июня.

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Зеленский подписал указ о синхронизации санкций

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года о синхронизации санкционного давления на Россию со стороны Украины и ее международных союзников. Документ уже опубликован на сайте главы государства.

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Указ. Фото: скриншот

В решении СНБО говорится о необходимости максимальной согласованности санкционных мер с Европейским Союзом, странами "Группы семи" и другими международными партнерами.

Согласно постановлению, все санкции, принятые государствами-союзниками, должны быть внесены на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины в течение 15 дней с момента их введения соответствующей страной или международной организацией.

Кабинету Министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку поручено обеспечить полное внедрение соответствующих ограничений в пределах украинской юрисдикции. Кроме того, правительство, СБУ, Служба внешней разведки и Офис генерального прокурора получили задание обеспечить согласованность действий с ЕС, США и другими странами в вопросах санкций, которые Украина применила в ответ на вооруженную агрессию России.

Напомним, в ЕС до сих пор не согласовали 18-й пакет санкций против России. Две страны ЕС блокируют его.

Тем временем в США не спешат вводить санкции против России — госсекретарь Марко Рубио объяснил, почему Дональд Трамп медлит.

Недавно Владимир Зеленский ввел санкции против предприятий и бизнесов, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, а также ряда российских и китайских компаний.

Владимир Зеленский санкции против России санкции G7 ЕС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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