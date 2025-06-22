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Головна Новини дня Зеленський оголосив санкції проти бізнесів на ТОТ України

Зеленський оголосив санкції проти бізнесів на ТОТ України

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Дата публікації: 22 червня 2025 14:04
Зеленський підписав указ про нові санкції проти бізнесів в окупації
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ключові моменти Нові санкції України

Український лідер Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій. Обмеження запровадили проти тих, хто співпрацює з російськими окупантами на нашій території.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 22 червня.

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Нові санкції України

Санкції ввели проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. Крім того, вони допомагають виправдовувати російську агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, а також сплачують податки загарбникам.

Зеленський зауважив, що це лише початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. За його словами, є інформація від спецслужб, на яку будуть реагувати принципово. Глава держави анонсував наступні санкційні рішення.

"Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже — проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 червня Зеленський запровадив санкції проти 56 фізичних осіб — здебільшого громадян Росії, а також 55 юридичних осіб, зареєстрованих у РФ, Китаї та Білорусі.

А 19 червня глава держави провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами обмежувальних заходів проти Росії.

Володимир Зеленський санкції війна бізнес окупація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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