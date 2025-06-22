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Зеленский объявил санкции против бизнесов на ВОТ Украины

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Дата публикации 22 июня 2025 14:04
Зеленский подписал указ о новых санкциях против бизнесов в оккупации
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ключові моменти Новые санкции Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях. Ограничения ввели против тех, кто сотрудничает с российскими оккупантами на нашей территории.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 22 июня.

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Новые санкции Украины

Санкции ввели против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, они помогают оправдывать российскую агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, а также платят налоги захватчикам.

Зеленский отметил, что это лишь начало большей работы по санкциям против подобных лиц. По его словам, есть информация от спецслужб, на которую будут реагировать принципиально. Глава государства анонсировал следующие санкционные решения.

"Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит — против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 20 июня Зеленский ввел санкции против 56 физических лиц — в основном граждан России, а также 55 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, Китае и Беларуси.

А 19 июня глава государства провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами ограничительных мер против России.

Владимир Зеленский санкции война бизнес оккупация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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