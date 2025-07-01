Кит Келлог обвинил Кремль во лжи после заявления Москвы о затягивании переговоров Украиной и США

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: Reuters

Советник и представитель Дональда Трампа Кит Келлог жестко ответил на заявление Кремля, что Украина и США тормозят мирные переговоры. Кэллог назвал такие утверждения безосновательными.

Свою позицию Кит Келлог высказал в соцсети X.

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Сообщение Кита Келлога. Фото: Скриншот

Кит Келлог назвал заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова о якобы блокировании Украиной и США мирных переговоров "оруэлловскими" и безосновательными.

В своем сообщении Келлог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настойчиво стремится к достижению мира в Украине. Он призвал Россию немедленно прекратить военные действия и начать трехсторонние переговоры с целью прекращения войны.

Келлог также подчеркнул, что Россия не имеет права продолжать бомбардировки мирного населения Украины.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия снова пытается переложить ответственность за затягивание полномасштабной войны в Украине. По его словам, именно Москва является инициатором и двигателем этой войны.

Также глава ОПУ отметил, что новые и более жесткие санкции против России очень важны, ведь это сильно ударит по ее экономике.