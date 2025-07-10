Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сложно, но можно — у Келлога есть идея восстановления Украины

Сложно, но можно — у Келлога есть идея восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 04:42
Кит Келлог считает, что восстановить Украину можно по плану Маршала
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Фото: Госдеп США

Восстановление Украины после широкомасштабного вторжения является чрезвычайно сложной задачей. Однако, как отмечает Кит Келлог, специальный посланник президента США по вопросам Украины, опыт восстановления Европы после Второй мировой войны демонстрирует возможность успешного преодоления таких вызовов.

Об этом Кит Келлог заявил в рамках конференции URC2025 в Риме, сообщает Interfax-Украина.

Реклама
Читайте также:

У Келлога есть план восстановления Украины

По мнению спецпредставителя Трампа, для этого необходимо объединение усилий международного сообщества и разработка четкого плана действий, подобного "Плану Маршалла".

"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", — сказал Келлог.

Он подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы вернуть стране ее инфраструктуру и экономический потенциал.

Что США уже делают для восстановления Украины

Стоит отметить, что Соединенные Штаты активно способствуют процессу восстановления Украины. При предыдущем президенте США Джо Байдене был назначен специальный представитель по экономическому восстановлению Украины. Кроме того, Государственный департамент США создал рабочую группу по экономическому восстановлению, которая сосредотачивается на ключевых проектах.

Также был создан Американо-украинский инвестиционный фонд, направленный на развитие критических отраслей, таких как добыча нефти и газа, и связанной с ними инфраструктуры. Этот фонд является примером плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, накануне Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом в Риме. Политики обсудили новую военную помощь ВСУ и жесткие санкции против РФ.

Также сообщалось, что Кит Келлог жестко ответил на заявление Кремля, что Украина и США тормозят мирные переговоры. Кэллог назвал такие утверждения безосновательными.

США восстановление помощь война в Украине Кит Келлог
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации