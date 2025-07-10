Кит Келлог считает, что восстановить Украину можно по плану Маршала

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Фото: Госдеп США

Восстановление Украины после широкомасштабного вторжения является чрезвычайно сложной задачей. Однако, как отмечает Кит Келлог, специальный посланник президента США по вопросам Украины, опыт восстановления Европы после Второй мировой войны демонстрирует возможность успешного преодоления таких вызовов.

Об этом Кит Келлог заявил в рамках конференции URC2025 в Риме, сообщает Interfax-Украина.

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У Келлога есть план восстановления Украины

По мнению спецпредставителя Трампа, для этого необходимо объединение усилий международного сообщества и разработка четкого плана действий, подобного "Плану Маршалла".

"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", — сказал Келлог.

Он подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы вернуть стране ее инфраструктуру и экономический потенциал.

Что США уже делают для восстановления Украины

Стоит отметить, что Соединенные Штаты активно способствуют процессу восстановления Украины. При предыдущем президенте США Джо Байдене был назначен специальный представитель по экономическому восстановлению Украины. Кроме того, Государственный департамент США создал рабочую группу по экономическому восстановлению, которая сосредотачивается на ключевых проектах.

Также был создан Американо-украинский инвестиционный фонд, направленный на развитие критических отраслей, таких как добыча нефти и газа, и связанной с ними инфраструктуры. Этот фонд является примером плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, накануне Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом в Риме. Политики обсудили новую военную помощь ВСУ и жесткие санкции против РФ.

Также сообщалось, что Кит Келлог жестко ответил на заявление Кремля, что Украина и США тормозят мирные переговоры. Кэллог назвал такие утверждения безосновательными.