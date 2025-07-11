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Головна Новини дня Трамп анонсував, що зробить важливу заяву щодо Росії

Трамп анонсував, що зробить важливу заяву щодо Росії

Ua en ru
Дата публікації: 11 липня 2025 04:00
Трамп зробить заяву щодо Росії 14 липня в понеділок
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить щодо Росії важливу заяву. Це, за його словами, відбудеться вже в понеділок.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

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"Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", — сказав президент США, відмовившись вдаватися в подробиці.

Крім того, він висловився про війну РФ проти України, зазначимо, що розчарований Москвою.

"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі пару тижнів", — резюмував він.

Нагадаємо, днями Politico писало, що Конгрес США готовий до розширення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, в якому передбачаються 500% мита.

Крім того, вчора держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Росія запропонувала новий підхід до врегулювання війни в Україні. Це сталося після того, як Трамп ухвалив рішення відновити постачання зброї Києву.

США Дональд Трамп президент війна в Україні Росія Америка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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