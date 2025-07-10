Росія вперше озвучила новий формат врегулювання війни - деталі

Сергій Лавров. Фото: Reuters

Росія запропонувала новий підхід до врегулювання війни в Україні. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відновити постачання озброєнь Києву.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії.

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За словами Рубіо, розмова з Лавровим була "відвертою та важливою". Американський дипломат наголосив, що Вашингтон очікує побачити чітку "дорожню карту" щодо завершення війни в Україні.

"Президент Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості з боку Росії у питанні України", — зазначив держсекретар.

Водночас він повідомив, що під час переговорів російська сторона представила "новий і відмінний підхід", однак деталей не розкрив.

"Я б не охарактеризував це як щось, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту сьогодні", — додав Рубіо.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 липня, у Малайзії стартував щорічний регіональний форум АСЕАН — на його полях відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський на конференції у Римі 10 липня заявив, що третій раунд переговорів із Росією можливий та назвав умови для цього.