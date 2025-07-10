Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Закінчення війни — Росія представила США новий план щодо України

Закінчення війни — Росія представила США новий план щодо України

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 23:21
Росія вперше озвучила новий формат врегулювання війни - деталі
Сергій Лавров. Фото: Reuters

Росія запропонувала новий підхід до врегулювання війни в Україні. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відновити постачання озброєнь Києву.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії.

Реклама
Читайте також:

Росія вперше озвучила новий формат врегулювання війни

За словами Рубіо, розмова з Лавровим була "відвертою та важливою". Американський дипломат наголосив, що Вашингтон очікує побачити чітку "дорожню карту" щодо завершення війни в Україні.

"Президент Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості з боку Росії у питанні України", — зазначив держсекретар.

Водночас він повідомив, що під час переговорів російська сторона представила "новий і відмінний підхід", однак деталей не розкрив.

"Я б не охарактеризував це як щось, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту сьогодні", — додав Рубіо.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 липня, у Малайзії стартував щорічний регіональний форум АСЕАН — на його полях відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський на конференції у Римі 10 липня заявив, що третій раунд переговорів із Росією можливий та назвав умови для цього.

Дональд Трамп Сергій Лавров війна в Україні Росія Марко Рубіо
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації