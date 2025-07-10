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Рубіо та Лавров провели зустріч у Малайзії — відео

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Дата публікації: 10 липня 2025 14:49
У Малайзії розпочалася зустріч Рубіо та Лаврова 10 липня
Сергій Лавров та Марко Рубіо. Ілюстративне фото: росЗМІ

У четвер, 10 липня, у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі, стартувала дипломатична подія — щорічний регіональний форум АСЕАН. Вона об’єднує 10 країн Південно-Східної Азії та їхніх партнерів, зокрема США, ЄС, Китай, Японію, Південну Корею і Росію. Саме на його полях відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про зустріч Рубіо та Лаврова

Це перші прямі переговори високого рівня між Вашингтоном і Москвою за останній час.

Їхній контекст посилюється нещодавнім рішенням США частково відновити поставки озброєння для України, що викликало жорстку реакцію з боку Кремля.

Деталі розмови між Рубіо і Лавровим офіційно не розголошуються, однак очікується, що темами обговорення стали безпекова ситуація у світі, зокрема війна в Україні, а також стабільність у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну.

Пізніше стало відомо, що перемовини в Куала-Лумпур між главами зовнішньополітичних відомств США та Росії тривали 50 хвилин. Після завершення зустрічі сторони не зробили жодних коментарів. 

Нагадаємо, що у середу, 9 липня, у Римі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. 

Крім того, президент Чехії Петр Павел закликав Захід до "прямих та чесних" переговорів з Росією. 

США переговори Малайзія Росія зустріч
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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