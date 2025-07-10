В Малайзии началась встреча Рубио и Лаврова 10 июля

Сергей Лавров и Марко Рубио. Иллюстративное фото: росСМИ

В четверг, 10 июля, в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, стартовало дипломатическое событие — ежегодный региональный форум АСЕАН. Оно объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии и их партнеров, в частности США, ЕС, Китай, Японию, Южную Корею и Россию. Именно на его полях состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

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Что известно о встрече Рубио и Лаврова

Это первые прямые переговоры высокого уровня между Вашингтоном и Москвой за последнее время.

Их контекст усиливается недавним решением США частично возобновить поставки вооружения для Украины, что вызвало жесткую реакцию со стороны Кремля.

Детали разговора между Рубио и Лавровым официально не разглашаются, однако ожидается, что темами обсуждения стали ситуация с безопасностью в мире, в частности война в Украине, а также стабильность в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

Позже стало известно, что переговоры в Куала-Лумпуре между главами внешнеполитических ведомств США и России продолжались 50 минут. После завершения встречи стороны не сделали комментариев.

Напомним, что в среду, 9 июля, в Риме прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел призвал Запад к "прямым и честным" переговорам с Россией.