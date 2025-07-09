Петр Павел закликав до переговорів із Кремлем

Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел закликав Захід до "прямих та чесних" переговорів з Росією. В них має йтися не лише про завершення війни в Україні, а й про ширше коло питань безпеки на європейському континенті.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

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На думку чеського лідера, Європа має усі інструменти, щоб примусити Кремль сісти за стіл переговорів. Водночас Павел наголосив, що цього неможливо досягти без подальшої військової підтримки Києва та посилення санкційного тиску на Москву.

Відповідаючи на запитання щодо протидії гібридній війні, кібератакам, шпигунству та кампаніям дезінформації з боку Росії, президент Чехії підкреслив важливість стратегічного діалогу з країною-агресором.

"Виходом із цієї ситуації є прямі та чесні переговори з Росією — не лише про Україну, а й про безпеку в Європі загалом", — зазначив Павел.

Він також вважає, що такі перемовини повинні охоплювати питання розміщення військ поблизу кордонів, масштабів і частоти військових навчань, інспекцій, а також ситуації в Північному Льодовитому й Чорному морях.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел раніше повідомляв, що на закритій вечері саміту НАТО європейські лідери наполегливо переконували президента США Дональда Трампа посилити жорсткість щодо Росії.

Раніше Петр Павел повідомляв, якщо США вийдуть з переговорів щодо припинення вогню, це стане "подарунком" для РФ.