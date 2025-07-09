Президент Чехии призвал партнеров к прямым переговорам с Россией
Президент Чехии Петр Павел призвал Запад к "прямым и честным" переговорам с Россией. В них речь должна идти не только о завершении войны в Украине, но и о более широком круге вопросов безопасности на европейском континенте.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.
Петр Павел призвал к переговорам с Кремлем
По мнению чешского лидера, Европа имеет все инструменты, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. В то же время Павел отметил, что этого невозможно достичь без дальнейшей военной поддержки Киева и усиления санкционного давления на Москву.
Отвечая на вопрос о противодействии гибридной войне, кибератакам, шпионажу и кампаниям дезинформации со стороны России, президент Чехии подчеркнул важность стратегического диалога со страной-агрессором.
"Выходом из этой ситуации являются прямые и честные переговоры с Россией — не только об Украине, но и о безопасности в Европе в целом", — отметил Павел.
Он также считает, что такие переговоры должны охватывать вопросы размещения войск вблизи границ, масштабов и частоты военных учений, инспекций, а также ситуации в Северном Ледовитом и Черном морях.
Напомним, что президент Чехии Петр Павел ранее сообщал, что на закрытом ужине саммита НАТО европейские лидеры настойчиво убеждали президента США Дональда Трампа усилить жесткость в отношении России.
Ранее Петр Павел сообщал, если США выйдут из переговоров по прекращению огня, это станет "подарком" для РФ.
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