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Головна Новини дня Після саміту НАТО лідери ЄС тиснули на Трампа щодо впливу на РФ

Після саміту НАТО лідери ЄС тиснули на Трампа щодо впливу на РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 22:35
Європейські лідери намагаються тиснути на Трампа - Петр Павел
Дональд Трамп та лідери ЄС на саміті НАТО. Фото: Reuters

На закритій вечері саміту НАТО європейські лідери наполегливо переконували президента США Дональда Трампа посилити жорсткість щодо Росії. Це необхідно для пришвидшення переговорного процесу.

Про це розповів президент Чехії Петр Павел в ексклюзивному інтерв'ю чеському каналу CNN Prima News.

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Павел зазначив, що вони з колегами говорили з Трампом дуже послідовно і колективно, підкреслюючи необхідність значного посилення економічного тиску на Росію. За його словами, мета такого тиску — не довести країну до економічного колапсу, а змусити її усвідомити, що альтернативи перемовинам немає. Хоч Дональд Трамп поки що залишався стриманим, він визнавав, що цей інструмент дуже ефективний.

Під час вечері Трамп похвалився успіхом у перемовинах із Китаєм, заявивши, що високі тарифи змусили Пекін піти на поступки. Цей аргумент Павел використав, щоб підкреслити: "Якщо Китай відчув тиск протягом місяця, то Росія з її слабкішою економікою може відчути це вже за тиждень-два".

Крім того, президент Чехії розповів, що Трамп був щиро здивований, чому європейські країни не можуть швидко збільшити витрати на оборону до 5% ВВП вже наступного року.

Проте союзники пояснили йому, що нинішні можливості європейської промисловості не дозволяють миттєво наростити виробництво військової продукції у такому масштабі.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп відзначив значущі результати нещодавнього саміту НАТО в Гаазі, схарактеризувавши його як одну з найуспішніших зустрічей альянсу. 

Крім того, президент США не дав чіткої відповіді, чи буде країна надавати Україні допомогу й надалі. 

НАТО Дональд Трамп саміт Росія Петр Павел
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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