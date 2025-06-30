Европейские лидеры пытаются давить на Трампа - Петр Павел

После саммита НАТО лидеры ЕС давили на Трампа для влияния на РФ
На закрытом ужине саммита НАТО европейские лидеры настойчиво убеждали президента США Дональда Трампа усилить жесткость в отношении России. Это необходимо для ускорения переговорного процесса.
Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в эксклюзивном интервью чешскому каналу CNN Prima News.
Как европейские лидеры пытаются давить на Трампа
Павел отметил, что они с коллегами говорили с Трампом очень последовательно и коллективно, подчеркивая необходимость значительного усиления экономического давления на Россию. По его словам, цель такого давления — не довести страну до экономического коллапса, а заставить ее осознать, что альтернативы переговорам нет. Хотя Дональд Трамп пока оставался сдержанным, он признавал, что этот инструмент очень эффективен.
Во время ужина Трамп похвастался успехом в переговорах с Китаем, заявив, что высокие тарифы заставили Пекин пойти на уступки. Этот аргумент Павел использовал, чтобы подчеркнуть: "Если Китай почувствовал давление в течение месяца, то Россия с ее более слабой экономикой может почувствовать это уже через неделю-две".
Кроме того, президент Чехии рассказал, что Трамп был искренне удивлен, почему европейские страны не могут быстро увеличить расходы на оборону до 5% ВВП уже в следующем году.
Однако союзники объяснили ему, что нынешние возможности европейской промышленности не позволяют мгновенно нарастить производство военной продукции в таком масштабе.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп отметил значимые результаты недавнего саммита НАТО в Гааге, охарактеризовав его как одну из самых успешных встреч альянса.
Кроме того, президент США не дал четкого ответа, будет ли страна оказывать Украине помощь и в дальнейшем.
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