Трамп відповів, чи продовжать США допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп неоднозначно відповів на питання про допомогу Україні. Глава Білого дому не надав конкретної відповіді щодо того, чи продовжить Америка надавати допомогу Україні.

Про допомогу Україні Трампа запитали під час пресконференції в Гаазі.

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Після саміту НАТО в Гаазі лідер США Дональд Трамп поспілкувався з представниками ЗМІ. Під час пресконференції очільника Білого дому запитали, чи продовжать Штати при його каденції надання допомоги Україні. Однак Трамп не надав конкретної відповіді на це питання.

"Побачимо, як це буде", — сказав Трамп у відповідь на питання про продовження надання допомоги Україні.

Крім того, він додав, що ракети для систем ППО Patriot, які навіть готова купувати Україна, США теж потрібні — "ми даємо їх Ізраїлю".

"Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх", — наголосив лідер США.

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Згодом Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та розкрив деталі.