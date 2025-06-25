Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил на вопрос о помощи Украине — что сказал

Трамп ответил на вопрос о помощи Украине — что сказал

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 17:46
Трамп ответил, продолжат ли США помогать Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп о дальнейшей помощи Украине

Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о помощи Украине. Глава Белого дома не предоставил конкретного ответа относительно того, продолжит ли Америка оказывать помощь Украине.

О помощи Украине Трампа спросили во время пресс-конференции в Гааге.

Реклама
Читайте также:

Трамп о дальнейшей помощи Украине

После саммита НАТО в Гааге лидер США Дональд Трамп пообщался с представителями СМИ. Во время пресс-конференции главу Белого дома спросили, продолжат ли Штаты при его каденции оказание помощи Украине. Однако Трамп не предоставил конкретного ответа на этот вопрос.

"Посмотрим, как это будет", — сказал Трамп в ответ на вопрос о продолжении оказания помощи Украине.

Кроме того, он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot, которые даже готова покупать Украина, США тоже нужны — "мы даем их Израилю".

"Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их", — подчеркнул лидер США.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп военная помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации