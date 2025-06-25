Трамп ответил, продолжат ли США помогать Украине

Трамп ответил на вопрос о помощи Украине — что сказал
Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о помощи Украине. Глава Белого дома не предоставил конкретного ответа относительно того, продолжит ли Америка оказывать помощь Украине.
О помощи Украине Трампа спросили во время пресс-конференции в Гааге.
Трамп о дальнейшей помощи Украине
После саммита НАТО в Гааге лидер США Дональд Трамп пообщался с представителями СМИ. Во время пресс-конференции главу Белого дома спросили, продолжат ли Штаты при его каденции оказание помощи Украине. Однако Трамп не предоставил конкретного ответа на этот вопрос.
"Посмотрим, как это будет", — сказал Трамп в ответ на вопрос о продолжении оказания помощи Украине.
Кроме того, он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot, которые даже готова покупать Украина, США тоже нужны — "мы даем их Израилю".
"Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их", — подчеркнул лидер США.
Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Впоследствии Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.
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