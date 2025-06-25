Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розкрив деталі розмови з Зеленським — чи говорили про війну

Трамп розкрив деталі розмови з Зеленським — чи говорили про війну

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 17:31
Трамп розкрив деталі розмови з Зеленським
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Про що спілкувалися Трамп і Зеленський

Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню зустріч  з Президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що вони не обговорювали питання припинення вогню в Україні. 

Про це Дональд Трамп розповів на пресконференції у НАТО.

Реклама
Читайте також:

Про що спілкувалися Трамп і Зеленський

За його словами, метою розмови було дізнатися, як почувається український лідер.

"Я не обговорював із Зеленським припинення вогню в Україні. Я просто хотів дізнатися, як у нього справи", — сказав Трамп.

Він також охарактеризував зустріч як дуже позитивну, зазначивши, що Зеленський був "дуже милим, як ніколи раніше".

"Це була прекрасна зустріч", — додав політик, пообіцявши, що має намір поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначив український лідер, розмова була присвячена обговоренню найважливіших питань.

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін, ймовірно, шукає шляхи завершення війни проти України. За словами Трампа, нинішній стан справ створює для Кремля серйозні труднощі.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Україна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації