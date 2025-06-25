Трамп розкрив деталі розмови з Зеленським

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що вони не обговорювали питання припинення вогню в Україні.

Про це Дональд Трамп розповів на пресконференції у НАТО.

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За його словами, метою розмови було дізнатися, як почувається український лідер.

"Я не обговорював із Зеленським припинення вогню в Україні. Я просто хотів дізнатися, як у нього справи", — сказав Трамп.

Він також охарактеризував зустріч як дуже позитивну, зазначивши, що Зеленський був "дуже милим, як ніколи раніше".

"Це була прекрасна зустріч", — додав політик, пообіцявши, що має намір поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначив український лідер, розмова була присвячена обговоренню найважливіших питань.

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін, ймовірно, шукає шляхи завершення війни проти України. За словами Трампа, нинішній стан справ створює для Кремля серйозні труднощі.