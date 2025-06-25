Трамп заявив про бажання Путіна вийти з війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни. Також лідер США заявив, що президент РФ "заплутався".

Про це Дональд Трамп розповів на пресконференції у НАТО.

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Трамп заявив, що не виключає існування у Володимира Путіна територіальних амбіцій, які виходять за межі України.

Відповідаючи на запитання журналіста, Трамп зазначив: "Так, це можливо".

Водночас він висловив думку, що Путін прагне завершити війну проти України, оскільки вона перетворилася на "велику проблему" для російського керівництва.

"Я вважаю, що він заплутався", — додав Трамп, коментуючи дії російського президента.

Крім того, президент США розкрив зміст нещодавньої розмови із Путіним.

"Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією", тому що за останні кілька тижнів ми розібралися з Індією та Пакистаном, Косово та Сербією. Ми залагодили ще два конфлікти. Ні, я вважаю, що він — людина, яку, на мій погляд, просто збили зі шляху. Насправді я дуже здивований. Я думав, ми залагодили б це легко", — додав Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначив український лідер, розмова була присвячена обговоренню найважливіших питань.

Сам Дональд Трамп також розповів, про що вони спілкувалися із українським лідером Володимиром Зеленським.