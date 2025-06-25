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Трамп заявив про бажання Путіна вийти з війни

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Дата публікації: 25 червня 2025 17:28
Трамп заявив про бажання Путіна вийти з війни
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Що Трамп сказав про Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни. Також лідер США заявив, що президент РФ "заплутався".

Про це Дональд Трамп розповів на пресконференції у НАТО.

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Що Трамп сказав про Путіна

Трамп заявив, що не виключає існування у Володимира Путіна територіальних амбіцій, які виходять за межі України.

Відповідаючи на запитання журналіста, Трамп зазначив: "Так, це можливо".

Водночас він висловив думку, що Путін прагне завершити війну проти України, оскільки вона перетворилася на "велику проблему" для російського керівництва.

"Я вважаю, що він заплутався", — додав Трамп, коментуючи дії російського президента.

Крім того, президент США розкрив зміст нещодавньої розмови із Путіним.

"Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією", тому що за останні кілька тижнів ми розібралися з Індією та Пакистаном, Косово та Сербією. Ми залагодили ще два конфлікти. Ні, я вважаю, що він — людина, яку, на мій погляд, просто збили зі шляху. Насправді я дуже здивований. Я думав, ми залагодили б це легко", — додав Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначив український лідер, розмова була присвячена обговоренню найважливіших питань.

Сам Дональд Трамп також розповів, про що вони спілкувалися із українським лідером Володимиром Зеленським.

війна володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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