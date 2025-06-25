Трамп заявил о желании Путина выйти из войны

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны. Также лидер США заявил, что президент РФ "запутался".

Об этом Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в НАТО.

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Трамп заявил, что не исключает существования у Владимира Путина территориальных амбиций, которые выходят за пределы Украины.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп отметил: "Да, это возможно".

В то же время он выразил мнение, что Путин стремится завершить войну против Украины, поскольку она превратилась в "большую проблему" для российского руководства.

"Я считаю, что он запутался", — добавил Трамп, комментируя действия российского президента.

Кроме того, президент США раскрыл содержание недавнего разговора с Путиным.

"Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", потому что за последние несколько недель мы разобрались с Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Мы уладили еще два конфликта. Нет, я считаю, что он — человек, которого, на мой взгляд, просто сбили с пути. На самом деле я очень удивлен. Я думал, мы уладили бы это легко", — добавил Трамп.

Напомним, что сегодня же, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении содержательной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил украинский лидер, разговор был посвящен обсуждению важнейших вопросов.

Сам Дональд Трамп также рассказал, о чем они общались с украинским лидером Владимиром Зеленским.