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Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским — говорили ли о войне

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Дата публикации 25 июня 2025 17:31
Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским
Дональд Трамп. Фото: скриншот
Ключові моменти О чем общались Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что они не обсуждали вопрос прекращения огня в Украине.

Об этом Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в НАТО.

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О чем общались Трамп и Зеленский

По его словам, целью разговора было узнать, как чувствует себя украинский лидер.

"Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня в Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела", — сказал Трамп.

Он также охарактеризовал встречу как очень позитивную, отметив, что Зеленский был "очень милым, как никогда раньше".

"Это была прекрасная встреча", — добавил политик, пообещав, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным относительно возможного завершения войны.

Напомним, что сегодня же, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении содержательной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил украинский лидер, разговор был посвящен обсуждению важнейших вопросов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, ищет пути завершения войны против Украины. По словам Трампа, нынешнее положение дел создает для Кремля серьезные трудности.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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