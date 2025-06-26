Трамп прокоментував саміт НАТО - що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп високо оцінив підсумки нещодавнього саміту НАТО, що відбувся в Гаазі. Він назвав зустріч "чудовою", "найєднанішою" та "найпродуктивнішою в історії".

Про це американський лідер зазначив у дописі на своїй платформі Social Truth.

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Трамп прокоментував саміт НАТО

"Вчорашній саміт НАТО був ЧУДОВИМ, найєднішим та найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними та турботливими лідерами. Узгоджені 5% дають НАТО справжню силу!" — написав Трамп.

На саміті лідери країн-членів Альянсу досягли принципової домовленості щодо суттєвого збільшення оборонних витрат — з нинішніх 2% до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.

У відповідь на це Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати залишаться відданими принципу колективної оборони, що є основою Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, що під час свого виступу на саміті НАТО 25 червня президент США Дональд Трамп не виключив можливості розширення російської агресії за межі України.

Крім того, президент США не дав чіткої відповіді, чи буде країна надавати Україні допомогу й надалі.