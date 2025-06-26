Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав саміт НАТО "найпродуктивнішим в історії"

Трамп назвав саміт НАТО "найпродуктивнішим в історії"

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 21:10
Трамп прокоментував саміт НАТО - що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп прокоментував саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп високо оцінив підсумки нещодавнього саміту НАТО, що відбувся в Гаазі. Він назвав зустріч "чудовою", "найєднанішою" та "найпродуктивнішою в історії".

Про це американський лідер зазначив у дописі на своїй платформі Social Truth.

Реклама
Читайте також:
Трамп назвав саміт НАТО "найпродуктивнішим в історії" - фото 1
Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп прокоментував саміт НАТО

"Вчорашній саміт НАТО був ЧУДОВИМ, найєднішим та найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними та турботливими лідерами. Узгоджені 5% дають НАТО справжню силу!" — написав Трамп.

На саміті лідери країн-членів Альянсу досягли принципової домовленості щодо суттєвого збільшення оборонних витрат — з нинішніх 2% до 5% ВВП протягом наступного десятиліття.

У відповідь на це Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати залишаться відданими принципу колективної оборони, що є основою Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, що під час свого виступу на саміті НАТО 25 червня президент США Дональд Трамп не виключив можливості розширення російської агресії за межі України. 

Крім того, президент США не дав чіткої відповіді, чи буде країна надавати Україні допомогу й надалі. 

США НАТО Дональд Трамп саміт війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації