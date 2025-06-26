Трамп попередив що Росія може загрожувати й іншим країнам

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Президент США Дональд Трамп 25 червня на саміті НАТО висловив припущення, що Росія може мати територіальні амбіції за межами України. Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає він можливим, що Володимир Путін може прагнути захопити інші території, Трамп відповів: "Це можливо".

Про це йдеться у статті аналітиків Інституту дослідження війни ISW.

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Його позиція співзвучна з попередніми оцінками Інституту вивчення війни (ISW), який наголошує, що Москва вже готує умови для нової агресії, зокрема проти держав, які не входять до НАТО, але розташовані на пострадянському просторі.

Окрім того, аналітики ISW уже давно вказують на підготовку Росії до майбутнього зіткнення з НАТО після завершення війни в Україні. За оцінками аналітиків, Кремль послідовно здійснює військові реформи, інтегрує ветеранів до органів влади різного рівня та розгортає інформаційну кампанію для виправдання нових нападів. Важливо, що в своїй риториці Москва дедалі частіше застосовує ті самі аргументи, які використовувала перед вторгненням в Україну у 2022 році.

Ключовими елементами такої риторики є захист так званих "співвітчизників за кордоном", зокрема, російськомовного населення в інших країнах, а також просування ідеї "Русского мира". Ця концепція охоплює території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, СРСР і нинішньої РФ, і використовується для обґрунтування претензій на землі, що колись входили до зони впливу Кремля.

ISW зауважує, що саме ці наративи активно використовуються Росією для створення виправдань можливого вторгнення до Молдови або країн Балтії. На думку інституту, Кремль не відмовляється від своїх амбіцій і продовжуватиме дестабілізацію регіону, якщо не зазнає поразки у своїх стратегічних планах.

Нагадаємо, Дональд Трамп також відповів, про що він спілкувався з Володимиром Зеленським.

Цікаво, що президент США не дав чіткої відповіді, чи буде країна надавати Україні допомогу й надалі.