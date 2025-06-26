Трамп предупредил что Россия может угрожать и другим странам

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Президент США Дональд Трамп 25 июня на саммите НАТО высказал предположение, что Россия может иметь территориальные амбиции за пределами Украины. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он возможным, что Владимир Путин может стремиться захватить другие территории, Трамп ответил: "Это возможно".

Об этом говорится в статье аналитиков Института исследования войны ISW.

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Его позиция созвучна с предыдущими оценками Института изучения войны (ISW), который отмечает, что Москва уже готовит условия для новой агрессии, в частности против государств, которые не входят в НАТО, но расположены на постсоветском пространстве.

Кроме того, аналитики ISW уже давно указывают на подготовку России к будущему столкновению с НАТО после завершения войны в Украине. По оценкам аналитиков, Кремль последовательно осуществляет военные реформы, интегрирует ветеранов в органы власти разного уровня и разворачивает информационную кампанию для оправдания новых нападений. Важно, что в своей риторике Москва все чаще применяет те же аргументы, которые использовала перед вторжением в Украину в 2022 году.

Ключевыми элементами такой риторики является защита так называемых "соотечественников за рубежом", в частности, русскоязычного населения в других странах, а также продвижение идеи "Русского мира". Эта концепция охватывает территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, СССР и нынешней РФ, и используется для обоснования претензий на земли, некогда входившие в зону влияния Кремля.

ISW отмечает, что именно эти нарративы активно используются Россией для создания оправданий возможного вторжения в Молдову или страны Балтии. По мнению института, Кремль не отказывается от своих амбиций и будет продолжать дестабилизацию региона, если не потерпит поражение в своих стратегических планах.

Напомним, Дональд Трамп также ответил, о чем он общался с Владимиром Зеленским.

Интересно, что президент США не дал четкого ответа, будет ли страна оказывать Украине помощь и в дальнейшем.