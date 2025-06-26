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Главная Новости дня Трамп назвал саммит НАТО "самым продуктивным в истории"

Трамп назвал саммит НАТО "самым продуктивным в истории"

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Дата публикации 26 июня 2025 21:10
Трамп прокомментировал саммит НАТО - что известно
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп прокомментировал саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги недавнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге. Он назвал встречу "замечательной", "самой объединенной" и "самой продуктивной в истории".

Об этом американский лидер отметил в заметке на своей платформе Social Truth.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп прокомментировал саммит НАТО

"Вчерашний саммит НАТО был ЧУДОВЫМ, самым единым и самым продуктивным в истории. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Согласованные 5% дают НАТО настоящую силу!" — написал Трамп.

На саммите лидеры стран-членов Альянса достигли принципиальной договоренности о существенном увеличении оборонных расходов — с нынешних 2% до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.

В ответ на это Трамп пообещал, что Соединенные Штаты останутся преданными принципу коллективной обороны, что является основой Североатлантического договора.

Напомним, что во время своего выступления на саммите НАТО 25 июня президент США Дональд Трамп не исключил возможности расширения российской агрессии за пределы Украины.

Кроме того, президент США не дал четкого ответа, будет ли страна оказывать Украине помощь и в дальнейшем.

США НАТО Дональд Трамп саммит війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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