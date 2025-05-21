Вихід США з переговорів — у Чехії різко відреагували

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, якщо США вийдуть з переговорів щодо припинення вогню, це стане "подарунком" для Кремля. Він попередив про всі можливі ризики.

Про це повідомляє Euractiv.

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Павел заявив, що він сприймає заяви очільника США Дональда Трампа як вияв розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався. Перш за все йдеться про швидке досягнення згоди з російським диктатором Володимиром Путіним та відновлення економічних відносин з РФ.

Він вважає, що Москва свідомо затягує процес, говорячи про "підготовку меморандуму", який лише потім, можливо, стане основою для переговорів. За словами чеського президента, це лише дозволить Росії виграти додатковий час.

Крім того, Петер Павел наголосив, що потрібно скоординувати тиск на Росію, аби таким чином примусити її до миру.

"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого масштабу, щоб Росія справді відчула їхній вплив", — додав лідер Чехії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп припустив, що вийде з переговорів щодо України, якщо "не буде прогресу".

Крім того, президент США вважає, що зараз "недоречно вводити санкції проти РФ". Він ще подивиться на поведінку Москви і тоді зробить остаточне рішення.

Водночас міністр оборони Пісторіус розкритикував Трампа за його риторику до Путіна. Він вважає, що американський лідер не скористався повною мірою власним впливом у діалозі з Кремлем.