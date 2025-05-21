Выход США из переговоров — в Чехии резко отреагировали

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, если США выйдут из переговоров о прекращении огня, это станет "подарком" для Кремля. Он предупредил обо всех возможных рисках.

Об этом сообщает Euractiv.

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Павел заявил, что он воспринимает заявления главы США Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся. Прежде всего речь идет о скором достижении согласия с российским диктатором Владимиром Путиным и восстановлении экономических отношений с РФ.

Он считает, что Москва сознательно затягивает процесс, говоря о "подготовке меморандума", который только потом, возможно, станет основой для переговоров. По словам чешского президента, это лишь позволит России выиграть дополнительное время.

Кроме того, Петер Павел отметил, что нужно скоординировать давление на Россию, чтобы таким образом принудить ее к миру.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", — добавил лидер Чехии.

Напомним, ранее Дональд Трамп предположил, что выйдет из переговоров по Украине, если "не будет прогресса".

Кроме того, президент США считает, что сейчас "неуместно вводить санкции против РФ". Он еще посмотрит на поведение Москвы и тогда сделает окончательное решение.

В то же время министр обороны Писториус раскритиковал Трампа за его риторику к Путину. Он считает, что американский лидер не воспользовался в полной мере собственным влиянием в диалоге с Кремлем.