Пісторіус розкритикував Трампа за слабку позицію щодо Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Очільник Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Росії та назвав його переговорну тактику помилковою. Зокрема, він вважає, що американський лідер не скористався повною мірою власним впливом у діалозі з Кремлем чим лише грає на руку Путіну.

Про це Борис Пісторіус сказав у прямому ефірі Deutschlandfunk.

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Пісторіус зауважив, що виключення з боку Трампа перспективи членства України в НАТО, як стартової позиції для переговорів з Путіним, було великою стратегічною помилкою. На його думку, це ускладнило подальші зусилля, спрямовані на встановлення миру.

Він додав, що Трамп, ймовірно, переоцінив свої переваги та можливості для переговорів з Володимиром Путіним. Пісторіус вважає, що прямих контактів з Володимиром Путіним недостатньо для зрушення переговорів за мир з місця.

"Його очікування від останньої телефонної розмови між Трампом і Путіним не були особливо високими, і вони фактично не виправдалися", — сказав міністр оборони.

За його словами, якби Росія справді прагнула миру або припинення вогню, Путін міг би ініціювати переговори самостійно. Проте жодних ознак реальної готовності до цього з боку Москви немає.

Пісторіус також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, зокрема за допомогою економічних санкцій. Він підкреслив, що Росія продовжує отримувати значні надходження до державного бюджету від експорту енергоносіїв, тож це слід зупинити.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп начебто більше не хоче брати участі в переговорних процесах України та Росії і не погодиться на нові санкції.

Водночас Трамп не дав конкретної відповіді журналістам на питання щодо того, чи будуть США вводити нові санкції проти Росії.

Інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що в ЄС чиновники та високопосадовці розчарувалися поведінкою та риторикою Трампа щодо Путіна.

Крім того, журналісти заявили, що США вже готує нову риторику для G7 щодо війни в Україні. Зокрема, там нібито рекомендують не казати, що вторгнення Росії було незаконним, та просять не включати питання допомоги України до порядку денного.