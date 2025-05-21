Писториус раскритиковал Трампа за слабую позицию в отношении Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении России и назвал его переговорную тактику ошибочной. В частности, он считает, что американский лидер не воспользовался в полной мере собственным влиянием в диалоге с Кремлем чем только играет на руку Путину.

Об этом Борис Писториус сказал в прямом эфире Deutschlandfunk.

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Писториус отметил, что исключение со стороны Трампа перспективы членства Украины в НАТО, как стартовой позиции для переговоров с Путиным, было большой стратегической ошибкой. По его мнению, это осложнило дальнейшие усилия, направленные на установление мира.

Он добавил, что Трамп, вероятно, переоценил свои преимущества и возможности для переговоров с Владимиром Путиным. Писториус считает, что прямых контактов с Владимиром Путиным недостаточно для сдвига переговоров за мир с места.

"Его ожидания от последнего телефонного разговора между Трампом и Путиным не были особенно высокими, и они фактически не оправдались", — сказал министр обороны.

По его словам, если бы Россия действительно стремилась к миру или прекращению огня, Путин мог бы инициировать переговоры самостоятельно. Однако никаких признаков реальной готовности к этому со стороны Москвы нет.

Писториус также отметил необходимость дальнейшего давления на Россию, в частности с помощью экономических санкций. Он подчеркнул, что Россия продолжает получать значительные поступления в государственный бюджет от экспорта энергоносителей поэтому это следует остановить.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп якобы больше не хочет участвовать в переговорных процессах Украины и России и не согласится на новые санкции.

В то же время Трамп не дал конкретного ответа журналистам на вопрос о том, будут ли США вводить новые санкции против России.

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ЕС чиновники и высокопоставленные чиновники разочаровались поведением и риторикой Трампа в отношении Путина.

Кроме того, журналисты заявили, что США уже готовит новую риторику для G7 по войне в Украине. В частности, там якобы рекомендуют не говорить, что вторжение России было незаконным, и просят не включать вопрос помощи Украине в повестку дня.