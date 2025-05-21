Адміністрація Трампа вимагає м’якшої риторики в G7

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час підготовки літньої заяви міністрів фінансів країн "Групи семи" (G7), яка наразі обговорюється у Канаді, Сполучені Штати Америки виступили проти включення формулювання про "подальшу підтримку" України. Білий дім також наполягає на пом’якшенні риторики щодо повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомили журналісти Politico.

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В США не хочуть, щоб вторгнення Росії в Україну називали незаконним

Зокрема, американська сторона не погоджується з тим, щоб у спільній заяві G7 було прямо вказано, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну є "незаконним". Це викликає занепокоєння у партнерів США, які очікують на більш рішучу позицію Вашингтона на тлі нової хвилі російських атак та загроз.

За словами дипломатів, така позиція США стала несподіванкою для деяких учасників зустрічі, адже попередні заяви G7 були доволі чіткими у питанні засудження агресії Росії та підтримки Києва. Цього разу американська адміністрація нібито наполягає на більш обтічних формулюваннях, що потенційно може послабити політичний сигнал, який мав би пролунати з Канади.

Яку має позицію група G7 щодо України

До "групи великої сімки", або ж G7, входять країни з провідними економіками у світі. Це США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Попри відсутність формального статуту, група відіграє потужну роль у визначенні глобального порядку.

Ще з 2014 року, після анексії Криму, G7 послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Саме тоді Росію виключили з формату, перетворивши G8 назад у G7. На саміті того ж року лідери заявили, що готові до діалогу з Москвою лише за умов дотримання чотирьох ключових вимог: визнання результатів президентських виборів в Україні, припинення постачання зброї на Донбас, виведення військ від українського кордону та гарантування стабільного постачання газу.

Протягом 2022–2024 років країни G7 регулярно запроваджували санкції проти РФ, допомагали Києву фінансово, військово й політично. Тому нинішня ініціатива США викликає тривогу серед союзників, які розраховують на спільну позицію щодо посилення тиску на Росію.

Наразі тривають перемовини щодо остаточного варіанту тексту заяви. Очікується, що її зміст стане відомим після завершення зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канаді.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація від анонімних чиновників, що президент США Дональд Трамп хоче відректися від участі в переговорному процесі України та Росії та не буде запроваджувати санкції.

Коли ж журналісти поцікавилися напряму в Трампа щодо його планів санкцій проти Росії, він дав неоднозначну відповідь.

Додамо, що у квітні Україна отримала від Великої Британії майже 1 млрд доларів завдяки дії механізму використання заморожених російських активів, який затвердила G7.