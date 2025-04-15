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Британія дала Україні майже 1 млрд доларів за рахунок активів РФ

15 квітня 2025 02:13
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Україна отримала від Британії майже 1 млрд доларів допомоги за рахунок активів РФ
Міністр фінансів Британії Рейчел Рівз. Фото: facebook.com/rachelreeves10/
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Україна отримала від Великої Британії 752 млн фунтів стерлінгів (990 млн доларів) в рамках механізму G7 з використанням заморожених російських активів. Направлення грошей відбулось вчора у понеділок, 14 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

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Останній транш від Великої Британії для України є другим із трьох запланованих виплат на загальну суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Перший транш у розмірі 752 мільйони фунтів був наданий 6 березня.

Остання виплата з цих коштів очікується у 2026 році.

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні", — зазначила міністр фінансів Британії Рейчел Рівз.

Нагадаємо, декілька днів тому посол ЄС в Україні Катаріна Матернова анонсувала, що Євросоюз виділить Україні 1 млрд євро із заморожених активів РФ. Гроші будуть направлені на закупівлю для українського оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що Бельгія виплатить українцям до 125 тисяч гривень. За яких умов в як отримати — читайте за цим посиланням.

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