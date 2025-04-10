ЄС виділить 1 млрд євро на посилення оборони України

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: РБК-Україна

Європейський Союз виділить 1 мільярд євро на закупівлі для українського оборонно-промислово комплексу за так званою "данською моделлю". Ці кошти були отримані від прибутків заморожених російських активів.

Про це розповіла пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За словами Матернової, цього тижня Європейська комісія отримає 2,1 мільярда євро доходів від заморожених активів російського центробанку.

"Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів", — сказала вона.

Таким чином 1 мільярд євро піде за "данською моделлю" на українську оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що п'ять-шість країн розглядають відправлення військового контингенту в Україну.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує додаткових систем ППО для захисту від російських атак.