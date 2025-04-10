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ЕС выделит Украине 1 млрд евро из замороженных активов РФ

10 апреля 2025 23:01
Евгения Брюховецкая - редактор
ЕС выделит 1 млрд евро на усиление обороны Украины
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Европейский Союз выделит 1 миллиард евро на закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой "датской модели". Эти средства были получены от доходов замороженных российских активов.

Об этом рассказала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам Матерновой, на этой неделе Европейская комиссия получит 2,1 миллиарда евро доходов от замороженных активов российского центробанка.

"Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов", — сказала она.

Таким образом 1 миллиард евро пойдет по "датской модели" на украинскую оборонную промышленность. Сейчас идет подготовка контрактов.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что пять-шесть стран рассматривают отправку военного контингента в Украину.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты от российских атак.

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