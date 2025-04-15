Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов помощи за счет активов РФ

Британия дала Украине почти 1 млрд долларов за счет активов РФ
Украина получила от Великобритании 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках механизма G7 с использованием замороженных российских активов. Направление денег состоялось вчера в понедельник, 14 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Великобритания предоставила Украине средства
Последний транш от Великобритании для Украины является вторым из трех запланированных выплат на общую сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Первый транш в размере 752 миллиона фунтов был предоставлен 6 марта.
Последняя выплата из этих средств ожидается в 2026 году.
"Мир меняется на наших глазах, перекроенный глобальной нестабильностью, в частности российской агрессией в Украине", — отметила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Напомним, несколько дней назад посол ЕС в Украине Катарина Матернова анонсировала, что Евросоюз выделит Украине 1 млрд евро из замороженных активов РФ. Деньги будут направлены на закупку для украинского оборонно-промышленного комплекса.
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