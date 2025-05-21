Администрация Трампа требует более мягкой риторики в G7

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

При подготовке летнего заявления министров финансов стран "Группы семи" (G7), которое сейчас обсуждается в Канаде, Соединенные Штаты Америки выступили против включения формулировки о "дальнейшей поддержке" Украины. Белый дом также настаивает на смягчении риторики относительно полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщили журналисты Politico.

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В частности, американская сторона не соглашается с тем, чтобы в совместном заявлении G7 было прямо указано, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину является "незаконным". Это вызывает беспокойство у партнеров США, которые ожидают более решительной позиции Вашингтона на фоне новой волны российских атак и угроз.

По словам дипломатов, такая позиция США стала неожиданностью для некоторых участников встречи, ведь предыдущие заявления G7 были довольно четкими в вопросе осуждения агрессии России и поддержки Киева. На этот раз американская администрация якобы настаивает на более обтекаемых формулировках, что потенциально может ослабить политический сигнал, который должен был бы прозвучать из Канады.

Какая позиция у группы G7 по Украине

В "группу большой семерки", или G7, входят страны с ведущими экономиками в мире. Это США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Несмотря на отсутствие формального устава, группа играет мощную роль в определении глобального порядка.

Еще с 2014 года, после аннексии Крыма, G7 последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно тогда Россию исключили из формата, превратив G8 обратно в G7. На саммите того же года лидеры заявили, что готовы к диалогу с Москвой только при условии соблюдения четырех ключевых требований: признание результатов президентских выборов в Украине, прекращение поставок оружия на Донбасс, отвод войск от украинской границы и обеспечение стабильных поставок газа.

В течение 2022-2024 годов страны G7 регулярно вводили санкции против РФ, помогали Киеву финансово, военно и политически. Поэтому нынешняя инициатива США вызывает тревогу среди союзников, которые рассчитывают на общую позицию по усилению давления на Россию.

Сейчас продолжаются переговоры по окончательному варианту текста заявления. Ожидается, что его содержание станет известным после завершения встречи министров финансов стран G7 в Канаде.

Напомним, в СМИ появилась информация от анонимных чиновников, что президент США Дональд Трамп хочет отречься от участия в переговорном процессе Украины и России и не будет вводить санкции.

Когда же журналисты поинтересовались напрямую у Трампа относительно его планов санкций против России, он дал неоднозначный ответ.

Добавим, что в апреле Украина получила от Великобритании почти 1 млрд долларов благодаря действию механизма использования замороженных российских активов, который утвердила G7.