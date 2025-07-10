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Окончание войны — Россия представила США новый план по Украине

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 23:21
Россия впервые озвучила новый формат урегулирования войны - детали
Сергей Лавров. Фото: Reuters

Россия предложила новый подход к урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружений Киеву.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Малайзии.

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По словам Рубио, разговор с Лавровым был "откровенным и важным". Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон ожидает увидеть четкую "дорожную карту" по завершению войны в Украине.

"Президент Трамп разочарован отсутствием большей гибкости со стороны России в вопросе Украины", — отметил госсекретарь.

В то же время он сообщил, что во время переговоров российская сторона представила "новый и отличный подход", однако деталей не раскрыл.

"Я бы не охарактеризовал это как нечто, что гарантирует мир, но это концепция, которую я передам президенту сегодня", — добавил Рубио.

Напомним, что сегодня, 10 июля, в Малайзии стартовал ежегодный региональный форум АСЕАН — на его полях состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Риме 10 июля заявил, что третий раунд переговоров с Россией возможен и назвал условия для этого.

Дональд Трамп Сергей Лавров война в Украине Россия Марко Рубио
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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