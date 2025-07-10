Що треба для третього раунду переговорів між Україною та РФ - відповідь Зеленського

Зеленський назвав умови проведення третього раунду перемовин з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що третій раунд переговорів із Росією можливий. Однак для організації цього необхідно завершити раніше узгоджені обміни полоненими.
Про це він заявив під час пресконференції у четвер, 10 липня.
Що треба для третього раунду переговорів між Україною та РФ
"Ми повинні завершити результат, завершити обміни, про які йшлося під час другої зустрічі у Стамбулі", — зазначив глава держави.
За його словами, найближчим часом слід очікувати відповідних кроків у цьому напрямку.
Зеленський також наголосив, що Україна залишається відкритою до переговорів на найвищому рівні та готова до будь-якого формату зустрічей.
Водночас, за його словами, президент США Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про готовність допомогти у врегулюванні війни, наразі спостерігає з боку Росії відсутність реального бажання говорити по суті.
Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський висловився щодо потенційної зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він наголосив, що особистий діалог з російським лідером можливий лише за умови дотримання конкретних вимог і за обов’язкової участі міжнародних партнерів у ролі посередників.
Крім того, Зеленський повідомив, що останні переговори з президентом США Дональдом Трампом пройшли у конструктивному ключі та засвідчили чітку підтримку України.
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