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Зеленский назвал условия третьего раунда переговоров с РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 22:11
Что нужно для третьего раунда переговоров между Украиной и РФ - ответ Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров с Россией возможен. Однако для организации этого необходимо завершить ранее согласованные обмены пленными.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг, 10 июля.

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"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече в Стамбуле — завершить обмены", — отметил глава государства.

По его словам, в ближайшее время следует ожидать соответствующих шагов в этом направлении.

Зеленский также подчеркнул, что Украина остается открытой к переговорам на высшем уровне и готова к любому формату встреч.

В то же время, по его словам, президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о готовности помочь в урегулировании войны, пока наблюдает со стороны России отсутствие реального желания говорить по существу.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский высказался относительно потенциальной встречис главой Кремля Владимиром Путиным. Он отметил, что личный диалог с российским лидером возможен только при условии соблюдения конкретных требований и при обязательном участии международных партнеров в роли посредников.

Кроме того, Зеленский сообщил, что последние переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в конструктивном ключе и показали четкую поддержку Украины.

Владимир Зеленский Россия мирные переговоры обмен пленными обмен конференция по восстановлению Украины в Риме
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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