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Головна Новини дня Зеленський назвав Новини.LIVE формат можливої зустрічі з Путіним

Зеленський назвав Новини.LIVE формат можливої зустрічі з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 20:37
Зеленський назвав формат можливої зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість організації особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, такі переговори можуть відбутися лише за чітко визначених умов і за участі міжнародних посередників.

Про це український лідер заявив у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

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Зеленський зазначив, що ідеальним форматом такої зустрічі бачить тристоронній — Україна, Росія та США. На думку президента, саме така конфігурація дозволить мати за столом реальні гарантії дотримання домовленостей.

Серед можливих майданчиків для проведення зустрічі лідерів розглядаються Ватикан, Австрія, Швейцарія або Туреччина.

"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. Закінчити з тими обмінами, які були погоджені у Стамбулі. Я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати дієвий варіант підготовки зустрічі лідерів", — наголосив Зеленський.

Нещодавно російський президент Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і назвав конкретні умови

А заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко розповів Новини.LIVE, що насправді Росія приховує під тезами про переговори. 

Володимир Зеленський володимир путін переговори Україна Росія конференція з відбудови України в Римі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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