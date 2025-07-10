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Зеленский назвал Новини.LIVE формат возможной встречи с Путиным

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 20:37
Зеленский назвал формат возможной встречи с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность организации личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, такие переговоры могут состояться только при четко определенных условиях и при участии международных посредников.

Об этом украинский лидер заявил в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец.

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Зеленский отметил, что идеальным форматом такой встречи видит трехсторонний — Украина, Россия и США. По мнению президента, именно такая конфигурация позволит иметь за столом реальные гарантии соблюдения договоренностей.

Среди возможных площадок для проведения встречи лидеров рассматриваются Ватикан, Австрия, Швейцария или Турция.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были согласованы в Стамбуле. Я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант подготовки встречи лидеров", — подчеркнул Зеленский.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конкретные условия.

А заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко рассказал Новини.LIVE, что на самом деле Россия скрывает под тезисами о переговорах.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Украина Россия конференция по восстановлению Украины в Риме
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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