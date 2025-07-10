Після розмов з Трампом маємо сигнали про відновлення постачання допомоги, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні розмови з президентом США Дональдом Трампом були конструктивними і дали чіткі сигнали щодо відновлення та продовження постачання допомоги Україні. Також дві країни нададуть нам системи Patriot.

Про це глава держави заявив на пресконференції після зустрічей на Конференції з відновлення у четвер, 10 липня.

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За словами Зеленського, на полях зустрічей "Коаліції охочих" у Римі Україна досягла нових домовленостей із партнерами щодо додаткових закупівель зброї та ракет, необхідних для оборони.

"Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", — сказав Президент.

Також глава держави заявив, що Німеччина придбає для України ще дві системи Patriot, а Норвегія — ще одну. Окрім того, ФРН готова оплатити частину американських систем Patriot для України і ракети до них

"Після переговорів з Трампом з'явилися ознаки, що допомога США незабаром відновиться", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив виробництво дронів з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Крім того, український лідер зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.